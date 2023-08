Maribor, 12. avgusta - Danes okoli 11.25 je na kolesarski stezi v križišču Nasipne ulice in Titove ceste v Mariboru neznani voznik sivega vozila trčil v mopedista. Zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče policisti voznika in morebitne druge priče pozivajo, naj se zglasijo na Policijski postaji Maribor ali pokličejo 113, so sporočili s Policijske uprave Maribor.