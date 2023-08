Pogrešajo 44-letnega Bojana Pranića iz Slivnice pri Mariboru

Maribor, 12. avgusta - Policisti iščejo pogrešanega Bojana Pranića, starega 44 let, iz Slivnice pri Mariboru. Pogrešanega so nazadnje videli 4. maja ob 10. uri pred trgovino Tuš na Račah, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Pranić ima temne oči, je suhe postave, visok 170 centimetrov, plešast. V času izginotja je imel kratko pristriženo brado in brke.