Grška televizija znanega hrvaškega igralca napačno prikazala kot skrajno desnega nogometnega navijača

Atene, 12. avgusta - Grški televiziji se je po ponedeljkovem spopadu grških in hrvaških nogometnih navijačev, v katerih je umrl 28-letni Grk, zgodil neljub spodrsljaj. Objavili so prizor iz hrvaškega filma Metastaze, v katerem igralec Rene Bitorajac kot nogometni navijač vzklika ustaški pozdrav in dviga roko v nacistični pozdrav, na kar je v petek opozoril igralec sam.