Minister Poklukar in v. d. generalnega direktorja policije Jušić obiskala Koroško

Črna na Koroškem/Mežica/Prevalje/Ravne na Koroškem, 12. avgusta - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in v. d. generalnega direktorja policije Senad Jušić sta obiskala Koroško in preverila stanje varnosti na terenu. Ministrstvo za notranje zadeve in policija spremljata razmere na terenu in ostajata pomemben del lokalnih skupnosti, ki so v fazi sanacije po poplavah, so poudarili na ministrstvu.

Poklukar in Jušić sta obiskala občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem. V pogovorih z župani, predstavniki civilne zaščite, policije, Slovenske vojske, z domačini in prostovoljci sta se seznanila z razmerami na terenu. Čeprav so posledice poplav katastrofalne, pa upanje vplivajo solidarnost, požrtvovalnost in srčnost vseh, ki sodelujejo pri sanaciji.

Policija je na teren že pred dnevi napotila večje število policistov, kriminalistov in pomožnih policistov, ki zagotavljajo varnost na prizadetih območjih. Pomembno je, da so ljudje pozorni na morebitne goljufe in sumljive osebe, ki bi v teh razmerah izkoristile stisko ljudi. Minister je pozval k previdnosti, vsako sumljivo dogajanje pa je treba nemudoma prijaviti policiji na 113.

Prav tako je pomembno, da so vsi, ki sodelujejo pri sanaciji poplavljenih območij, previdni in ravnajo samozaščitno, da ne bi prihajalo do poškodb ali drugih nesreč. Pri tem je bistvenega pomena tudi, da se vsi prostovoljci, ki odhajajo pomagat, na prizadeta območja odpravijo organizirano in najavljeno.

Minister je v pogovorih z župani prenesel tudi informacijo o zamenjavi poškodovanih, uničenih ali izgubljenih potnih listinah, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove dokumente se lahko vložijo pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa ne bo treba plačati upravne takse.

Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je enak kot za pridobitev novega dokumenta. Ob tem je minister tudi poudaril, da se najdenih dokumentov ne objavlja na družbenih omrežjih, saj bi se s tem izpostavljali osebni podatki ljudi, so še sporočili z ministrstva za notranje zadeve.