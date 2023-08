Zaradi nesreče zaprt najdaljši železniški predor na svetu

Bern, 12. avgusta - Najdaljši železniški predor na svetu Gotthard v švicarskih Alpah bo do srede zaprt, potem ko so se v iztirjenju tovornega vlaka poškodovali tiri, so v petek sporočili iz švicarskih zveznih železnic. V iztirjenju v predoru Gotthard sicer ni bilo ranjenih, navaja nemška tiskovna agencija dpa.