Civilna zaščita poziva prostovoljce k pošiljanju podatkov za pridobivanje nalogov

Ljubljana, 12. avgusta - Štab Civilne zaščite Notranjske prostovoljce, ki so se sami dogovorili za pomoč na prizadetih območjih, poziva, naj jim pošljejo pisno potrditev organizacije, s katero so dogovorjeni, kontaktne številke ter datum in uro, za katero so dogovorjeni. Po preverjanju podatkov bo civilna zaščita v najkrajšem možnem času dodelila delovne naloge.

Za območje Črne na Koroškem, Mežice, Solčave, Luč, Mozirja ter naselij proti Ljubnem ob Savinji od danes do preklica zaradi varnosti velja poseben režim za dostop prostovoljcev, ki bi želeli pomagati čistiti v ujmi prizadeta območja. Dostop brez naloga civilne zaščite ni mogoč.

Na omejen dostop nekaterih območij opozarja Prometno-informacijski center za državne ceste. Točka z omejenim dostopom za Solčavo in Ljubno je na Pavličevem sedlu. Za Koroško so točke na cesti Šentvid-Šoštanj ter v Šoštanju pri letališču Lajše. Za občine Zgornje Savinjske doline Nazarje, Ljubno, Gornji Grad in Rečico ob Savinji je omejen dostop na cesti Radmirje-Mozirje in v Mozirju pri krožišču. Omejen dostop je na cesti Holmec-Poljana pri Lokovici za Mežico, za Mežico in Črno na Koroškem pa na mejnem prehodu Mežica-Reht.

Na tako imenovanih kontrolnih točkah civilni zaščiti in gasilcem pri spremljanju spoštovanja odredbe pomagajo policisti. Na dveh koroških kontrolnih točkah danes posebnosti niso beležili. Prostovoljci so bili seznanjeni z navodili in so svojo prisotnost predhodno potrdili z vpisom v aplikacijo, so za STA pojasnili na Policijski upravi Celje.

Na mozirskem območju je v jutranjih urah v določenih intervalih prihajalo do zgostitve prometa, vendar ne zaradi prostovoljcev, ki so bili z navodili dobro seznanjeni, pač pa zaradi naključnih obiskovalcev, pohodnikov in gobarjev, ki pa so razumeli, da je v tej situaciji prvotnega pomena odstranjevanje posledic ujme in sanacija območja. Ob tej priložnosti policija vse pohodnike, gobarje in druge naključne obiskovalce tako prosi za razumevanje.

Ker je število ljudi, ki želijo pomagati na terenu, izredno veliko, je pomembno, da pomoč na teren prihaja organizirano in predvsem po vnaprejšnjem dogovoru s predstavniki civilne zaščite in občin. Nujno je, da se posamezniki, ki želijo pomagati, pred odhodom na posamezne lokacije, vpišejo v aplikacijo Uprave RS za zaščito in reševanje: https://poplave2023.urszr.si/, so sporočili s Štaba Civilne zaščite Notranjske.

Poveljnik štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je za STA povedal, da se na terenu pojavljajo številne težave. "Življenje je drugačno in ga sprejemamo in razumemo. Ljudje imajo stike in se na lastno pest dogovorijo s prijatelji, društvi, krajevnimi skupnostmi, organizirajo skupine mimo sistema," je pojasnil.

V takih primerih, ko so se organizacije, društva ali skupine ljudi sami dogovorili s predstavniki občin ali občinskimi štabi za pomoč, naj obvezno pošljejo dokazilo s pisno potrditvijo organizacije, s katero so dogovorjeni, njihove kontaktne številke in datum ter uro, za katero so se dogovorili, da bodo to pomoč opravili.

Podatke naj pošljejo na elektronski naslov Štaba Civilne zaščite za Notranjsko stabcz.notranjska@urszr.si. Nekateri so podatke že javili, je pojasnil Curk.

Po preverjanju podatkov bo civilna zaščita v najkrajšem možnem času dodelila delovne naloge. Za uspešno opravljeno delo je ključna organizacija in velika mera razumevanja. "Pomoč potrebujemo, vendar ne moremo zagotoviti dela za toliko pomoči, kot jo izkazuje slovenski narod - hvala vam," je povedal Curk.

Ob tem Curk poudarja, da posamezniki za pomoč svojim sorodnikom ne potrebujejo naloga, niti se jim ni treba registrirati v aplikacijo uprave za zaščito in reševanje.

Štab Civilne zaščite Notranjske, ki ga Curk vodi, se je ob obilici dela soočil še z odsotnostjo dobre polovice zaposlenih zaradi bolezni, a prihajajo okrepitve.