Ruše, 12. avgusta - V Rušah so dopoldne odprli saniran most čez Lobnico, ki je bil od leta 2012 zaradi dotrajanosti zaprt za promet. Občina je k sanaciji mostu, katerega obnova je stala 113.000 evrov, resno pristopila v zadnjih letih, so sporočili z Občine Ruše.