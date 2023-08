Pomoč iz zraka v ujmi nepogrešljiva

Ljubljana, 12. avgusta - V ujmi, ki je prizadela velik del Slovenije, je pomoč iz zraka nepogrešljiva. Helikopterji Slovenske vojske in Policije so v zadnjem tednu na varno prepeljali več sto ljudi in v nedostopne predele prepeljali tone najnujnejšega tovora in materiala za pomoč ljudem, reševali so tudi živali.

Posadke helikopterjev Slovenske vojske so v enem tednu skupaj letele 155 ur, na varno prepeljale okoli 400 ljudi, v nedostopne predele prepeljale 125 ton tovora in pomagale so pri reševanju ujetih živali, je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, objavila Slovenska vojska.

Helikopterska pomoč je prišla tudi iz tujine. Posadke tujih helikopterjev so letele 99 ur, na varno prepeljale 300 potnikov in 136 ton tovora.

Kot navajajo v Slovenski vojski, je na terenu dnevno prisotnih pet helikopterjev, poleg tega pa še več kot 30 tovornih prekucnih vozil, tovornih vozil s platformo, avtocisterne za vodo in za gorivo. Na terenu so tudi vsi razpoložljivi delovni stroji.

Slovenski policisti so v dobrem tednu s tremi helikopterji opravili reševanje in evakuacijo 286 prebivalcev na kritičnih območjih in izvedli prevoz še 42 oseb, ki so se ukvarjale z reševanjem in obvladovanjem posledic poplav (gorske reševalce, tehnično osebje, komunalne delavce za spremljanje stanja vodotokov, geologe, člane civilne zaščite, gasilce ...), je na svoji spletni strani objavila Policija.

Na poplavljena območja so policijski helikopterji prepeljali še za okoli 13 ton materiala oziroma hrane, vode, goriva, agregatov, zdravil in drugih nujnih potrebščin.

Policijska letalska enota je opravljala tudi pregled poplavljenih območjih in zavarovanje podatkov, ki jih pristojne službe potrebujejo za nujne analize stanja na terenu.