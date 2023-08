MZEZ: Rusija Sloveniji pomoči ni ponudila

Ljubljana, 12. avgusta - V dneh po katastrofalnih poplavah, ki so prizadele Slovenijo, so po več družbenih omrežjih začele krožiti objave o domnevni ponudbi Rusije za pomoč, ki pa naj bi jo vlada zavrnila. Gre za dezinformacije, so za STA potrdili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ), kjer pravijo, da Moskva Sloveniji pomoči ni ponudila.