Na Koroškem sortiranje odpadkov po ujmi in pregledovanje plazov

Črna na Koroškem/Dravograd/Ravne na Koroškem/Mežica, 12. avgusta - Na Koroškem bodo danes sortirali odpadke, ki so se nabrali po zadnji vodni ujmi, lotili se bodo tudi pregledovanja plazov. Kot je za STA danes povedala županja Črne na Koroškem Romana Lesjak, je ta občina zdaj prometno dostopna, vendar z nekaj omejitvami. Ocenila je tudi, da se zadeve po ujmi počasi umirjajo.

V Dravogradu bodo po besedah župana Antona Preksavca sortirali nakopičene odpadke in odpravljali tudi posledice zadnjih neurij. Kot je dejal za STA, imajo za zdaj izjemno veliko število prostovoljcev, tako da jih več ne potrebujejo.

Preksavec je še dodal, da so v petek odprli cesto Dravograd-Ravne na Koroškem, kjer bo na kritičnih območjih promet potekal izmenično enosmerno.

V petek je Dravograd obiskal župan avstrijskega Lavamunda Wolfgang Gallant, ki se je seznanil z razmerami na Koroškem. Skupaj z ekipo je prispeval nekaj potrebnih pripomočkov za sanacijo in prehrambene proizvode.

Na območju Raven na Koroškem bodo danes pregledali 50 sproženih plazov, statiko poškodovanih objektov, ki jih ogrožajo plazovi.Kot je za STA ocenil župan Tomaž Rožen, imajo v ravenski občini sedem večjih plazov, ki so nevarni za infrastrukturo in stanovanjske objekte.

Na Ravnah bodo sicer nadaljevali tudi s čiščenjem rečnih strug, prostovoljci pa bodo nadaljevali s čiščenjem javnih površin mesta in sortiranjem odpadkov. Oskrba z elektriko je nemotena, nimajo pa vodooskrbe, težave so tudi s kanalizacijo, ki jo je uničila ujma, čistilna naprava pa ne deluje.

V Mežici se stanje počasi stabilizira. Vzpostavili so vojaško bolnišnico, ki je v prvi vrsti namenjena morebitnim ponesrečencem v reševalnih akcijah, v nujnih, življenjsko ogrožajočih primerih pa tudi občanom, je objavila Občina Mežica.

Na celotnem območju občine še vedno potekajo pregledi infrastrukture. Na delu so geomehaniki, ki ocenjujejo stanje na terenu, zato se aktualni podatki ves čas spreminjajo. Še vedno so motene komunikacijske linije, oskrba s plinsko in električno energijo.

Voda ni pitna. Občina čaka na rezultate vzorčenja in svetuje prekuhavanje, vojska pa pitno vodo toči pri nekdanjem hotelu. Zaradi preprečevanja širjenja bolezni bodo postopoma pričeli z razkuževanjem poplavljenih objektov.

Ob ponedeljkovem dnevu solidarnosti bodo za otroke staršev, ki aktivno sodelujejo pri odpravi posledic poplav, nujno varstvo organizirali med 8. in 14. uro, so še sporočili z občine.