Na dan solidarnosti brezplačen ogled razstave V vrtincu sprememb v Cankarjevem domu

Ljubljana, 13. avgusta - Cankarjev dom (CD) bo v ponedeljek, na dan solidarnosti, ponudil brezplačen ogled velike naravoslovne razstave V vrtincu sprememb, ki so jo pripravil s strokovnjaki Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Razstava med drugim opozarja na človekov odnos do okolja in izumiranje vrst. Obiskovalce pričakujejo med 10. in 20. uro.