Avstralke tretje polfinalistke nogometnega SP

Brisbane, 12. avgusta - Po Špankah in Švedinjah so se v polfinale letošnjega svetovnega prvenstva v Avstraliji in na Novi Zelandiji uvrstile tudi nogometašice iz Avstralije, ki so na današnji četrtfinalni tekmi v Brisbanu po izvajanju 11-metrovk premagale Francozinje s 7:6. V rednem delu in 30 minutnem podaljšku ni bilo golov.