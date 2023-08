Dnevnik o obnovljivih virih energije (12. 8.)

Ljubljana, 12. avgusta - Anja Hreščak v komentarju Vsak sončni panel še ni nemški scenarij piše o težavah in razklanosti pri postavljanju sončnih panelov in vetrnic. Ustvarja se tekmovanje med OVE in jedrsko energijo, češ da prvi izpodrivajo drugo, pri čemer pa jedrski lobi ne pozabi omeniti spodletelega nemškega scenarija kot vzorčnega primera slabe energetske politike.