V Zgornji Savinjski dolini težave z velikimi kupi odpadkov po ujmi

Kot je danes za STA povedal župan Luč Klavdij Strmčnik, se je napaka zgodila na glavnem vodovodu, tako da so gospodinjstva zdaj brez vode za pitje in higienske potrebe.

Dejal je, da so v petek vzpostavili prometno povezavo od Ljubnega ob Savinji do Konjskega vrha, vendar morajo urediti še 3,5 kilometra ceste do Luč. To bo po županovih besedah zelo težko, saj se je na tem območju sprožil tudi zemeljski plaz. Tri kmetije pa so še vedno odrezane od sveta.

Po besedah Strmčnika je za promet odprta cesta proti Podvolovljku, vendar samo za osebne avtomobile in kombije, ki služi za oskrbo z živilskimi izdelki. Hiše, ki so še nedostopne po cestnih povezavah, pa oskrbujejo s helikopterji.

Večina gospodinjstev v Lučah se že oskrbuje z električno energijo, manjši del pa tudi preko agregatov.

Štab Civilne zaščite Luče je občane obvestil, da so s strani Rdečega križa Slovenije, različnih organizacij ter posameznikov prejeli hrano, pijačo, oblačila, plenice, odeje in druge dobrine. Na voljo je tudi nekaj lopat, metel in gumijastih škornjev.

V Občini Ljubno ob Savinji danes pričakujejo večje število prostovoljcev, ki jih bodo občinski koordinatorji razporedili na določene lokacije. Na Ljubno je v petek prispela tudi tehnična ekipa iz Ukrajine z bagerji, ki bodo začeli z urejanjem tamkajšnjih vodotokov, je za STA povedal ljubenski župan Franjo Naraločnik.

Dejal je tudi, da imajo vzpostavljene poljske kuhinje, danes pričakujejo tudi geološko ekipo, ki bo pregledala območja, na katerih so se sprožili plazovi.

Tudi v mozirski občini danes pričakujejo veliko prostovoljcev iz celotne Slovenije. Kot je za STA povedal mozirski župan Ivan Suhoveršnik, so sami domačini že veliko postorili, za odvoz odpadkov v Celje pa bo poskrbelo podjetje Marki.

Še vedno se jim ni uspelo prebiti do 44 kmetij, v zaselku Lepa njiva pa bodo danes postavili zasilno brv.

Do preklica se bodo delili topli obroki v Športni dvorani Mozirje.

Vsem občanom v Zgornje Savinjski dolini, ki jih je prizadela vodna ujma, je na voljo psihološka pomoč v svetovalnici v Mozirju.