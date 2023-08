Mešan teden za newyorške borzne indekse

New York, 12. avgusta - Newyorški borzni indeksi so v petek sklenili mešan trgovalni teden, na katerega sta vplivali poročili ministrstva za delo o julijski inflaciji, ki sta pokazali na rahlo, a še vedno ne zaskrbljujočo rast, pa tudi nekateri drugi podatki. Dow Jones je na tedenski ravni pridobil, S&P 500 in Nasdaq pa sta nazadovala.