New York, 11. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Do tega prihaja po objavi poročila ministrstva za delo, ki je pokazalo, da so se cene proizvajalcev v mesecu juliju zvišale nekoliko bolj, kot so vlagatelji pričakovali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.