Slovenski športni plezalki Janji Garnbret deseta kolajna na SP, osma zlata in še olimpijska vozovnica

Bern, 11. avgusta - Janja Garnbret je z dvema zlatima in srebrno kolajno absolutna zmagovalka svetovnega prvenstva v športnem plezanju. Za konec prvenstva je zmagala še v kombinaciji balvanov in težavnosti. To je bila deseta kolajna na SP za 24-letno Korošico, osma zlata, za nameček pa je osvojila še vozovnico za nastop na olimpijskih igrah v Parizu.