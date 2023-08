Večer: V seriji kraj kipov in nagrobnih skulptur v Mariboru in okolici izginil tudi kip Leona Štuklja

Maribor, 11. avgusta - V Mariboru in okolici beležijo serijo kraj nagrobnih skulptur in kipov. V Slivnici pri Mariboru so neznanci julija ukradli kip partizana Franca Lešnika Vuka, danes ponoči pa je iz Mestnega parka izginil še doprsni kip slovenskega olimpijca Leona Štuklja, delo akademske kiparke Alenke Vidergar, je poročal spletni Večer.