Dublin, 11. avgusta - Slovenska plavalka Janja Šegel je osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu do 23 let v Dublinu. V disciplini 200 metrov prosto je s časom 1:58,66 zaostala za Francozinjo Lucio Tessariol (1:58,42) in Portugalko Francisco Soares Martins (1:58,60).