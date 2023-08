Na zgornjem delu plaza nad Koroško Belo znova vzpostavljen alarmni sistem

Jesenice, 11. avgusta - Operativna služba je znova vzpostavila sistem alarmiranja na zgornjem delu plazu Urbas nad Koroško Belo in ga vključila v sistem javnega alarmiranja, so sporočili z občine Jesenice. S tem je preklicana večina ukrepov, veljavnih v zadnjih dneh, preklicana je tudi splošna nevarnost za prebivalce.

Med drugim je tako odpravljen ukrep namestitve v Osnovni šoli Prežihovega Voranca in namestitev občanov Koroške Bele v Domu Franceta Bergelja.

Prav tako je preklicano preventivno zapiranje plinovodnega omrežna na Koroški Beli med 20. uro zvečer in 7. uro zjutraj ter cestne zapore v Trebežu pri kamnolomu, na Cesti talcev 1 in 11 ter na Cankarjevi cesti pri Štefančevem znamenju. Preklicana je tudi SOS številka za pomoč in vprašanja občanov v zvezi s plazom, so v sporočilu za javnost zapisali na občini.

Kljub temu pa se še vedno izvaja 24-urni monitoring in periodični ogledi plazu, zato vse prebivalce naprošajo, naj bodo v naslednjih dneh strpni in omogočijo nemoten promet težki mehanizaciji zaradi del na zaplavnih pregradah.

Svetujejo tudi posebno pozornost pri vseh, ki občanom ponujajo posamezne storitev in pomoč na domu, saj je Slovenija v preteklih dneh zabeležila več primerov tatvin in prevar na v poplavah najbolj prizadetih območjih. Ob sumu tovrstnih dejanj, naj domačini pokličejo na številko 113, so dodali.