Vrečko si je ogledala škodo na kulturni dediščini na Gorenjskem

Ministrica Vrečko, državni sekretar na ministrstvu Marko Rusjan in državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Kaja Širok so si najprej ogledali v poplavah prizadeto enoto Zgodovinskega arhiva Ljubljana v Škofji Loki.

Po besedah ministrice arhiv hrani gradivo iz začetka 16. stoletja, ki predstavlja izjemno kulturno dediščino, pa tudi upravno-poslovno gradivo. Prostore je zalilo v petek zjutraj, voda je vdirala z vseh strani, najvišja je bila v sortirnici, kjer je dosegla 32 centimetrov, je pojasnila vodja enote arhiva v Škofji Loki Judita Šega.

Ob njenem prihodu so gasilci vodo že črpali. Meteorna voda je poplavila 32 škatel in tri svežnje. Da bi preprečili uničenje, so jih začasno zamrznili v hladilnici lokalne trgovine, nato pa bodo vsako škatlo posebej restavrirali. Ob tem je poudarila, da so prostori, v katerih se nahaja enota, neprimerni - s poplavo so se soočili že tretjič v 20 letih.

"Iskreno si želim, da bi z ministrstvom našli neko možnost, da uredimo naše prostorske razmere in arhivsko gradivo shranimo v varnih prostorih," je v izjavi za medije poudarila direktorica Zgodovinskega arhiva Ljubljana Zdenka Semlič Rajh in dodala, da je bilo ogroženo tudi gradivo enote v Kranju, a se je voda na srečo pravočasno umaknila.

Vrečko je napovedala, da "bodo pristopili k sanaciji", nato pa bo treba razmisliti, kako so v prostor umeščene stavbe, ki hranijo gradivo.

Kot je bilo razumeti ministrico, bo del sredstev iz solidarnostnega sklada EU, ki jih bo prejela Slovenija, namenjenih tudi za obnovo poškodovane kulturne dediščine.

"Medtem ko bomo mi gradili vodovode, nove mostove, ki povezujejo ljudi, si želim, da ministrstvo za kulturo, kot smo slišali danes, najde posebna druga namenska sredstva za to, da bo tudi kulturna dediščina lahko zasijala v prejšnji podobi," je za STA povedal župan Škofje Loke Tine Radinja, potem ko je ekipi ministrstva pokazal poškodovano nepremičninsko kulturno dediščino v Stari Loki in na Spodnjem trgu ter porušeno Hudičevo brv v Puštalu.

V nadaljevanju si je Vrečko z ekipo ogledala škodo v Begunjah na Gorenjskem - na Ravnikarjevi ureditvi pokopališča talcem in na Gradu Katzenstein, kjer domuje Psihiatrična bolnišnica Begunje. Župan Radovljice Ciril Globočnik je v izjavi za medije pojasnil, da so bili prostori bolnišnice zelo poškodovani. Skupaj so v zadnjih dneh odpeljali za 70 ton materiala oziroma poškodovanih predmetov.

Ker gre za "živo kulturno dediščino" in ker prostore gradu uporablja bolnišnica, bo sanacija po besedah ministrice težka, ampak nujna. Grobišče je bilo letos predvideno za prenovo, zdaj pa tečejo pogovori o prenovi glede na posledice ujme, je pojasnila.

Ob koncu si je ekipa ministrstva za kulturo ogledala še v ujmi poškodovano cerkev sv. Boštjana Mostah pri Komendi. Voda, pomešana z blatom, je v cerkvi segala meter in pol visoko. Stene so prepojene z vodo, zato je pričakovati, da se bodo sušile več mesecev. Takrat se bo šele izkazalo, kako velika škoda in kako zahtevna bo obnova. Močno je poškodovana lesena cerkvena oprema. Da bi bile stene čim prej suhe, je ministrstvo za kulturo v prvi fazi sanacije obljubilo namestitev razvlažilnikov.

Direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Jernej Hudolin je pojasnil, da zavod trenutno izvaja evidentiranje škode. Največjo težavo predstavlja Koroška, ki je slabo dostopna. Računa, da bo dostopnost po 16. avgustu izboljšana in bodo lahko odšli na teren.

Na terenu je sicer vsak dan od 50 do 60 zaposlenih, ki opravljalo preventivne preglede, ki jih skupaj z ministrstvom za kulturo vnašajo v posebno aplikacijo, vzporedno pa bodo delali grobe ocene škode.