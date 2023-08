Ljubljana, 11. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odpravljanju posledic katastrofalnih poplav, ki so prizadele dve tretjini Slovenije. Pisale so o pomoči, ki jo v Slovenijo pošilja več držav, vključno z Madžarsko, Avstrijo, Italijo, Slovaško in Ukrajino.