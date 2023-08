Slovenska vina našla svoj prostor na radovednem newyorškem trgu

New York, 14. avgusta - Vinski bar in restavracija Ruffian v osrčju predela East Village je eden od naraščajočega števila lokalov v New Yorku, kjer je na voljo slovensko vino. Kot pravi njegova solastnica Alexis Percival, ima Slovenija več kot dovolj izjemno kakovostnih vin, ki se ob tem lahko ponašajo z dostopno ceno.