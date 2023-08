Po tednu dni odprta cesta Dravograd - Ravne na Koroškem

Dravograd/Ravne na Koroškem, 11. avgusta - Teden dni po petkovem neurju, ki je prekinilo številne cestne povezave na Koroškem, je glavna prometna povezava med Dravogradom in Ravnami na Koroškem ponovno odprta, sta občini zapisali na svojih spletnih straneh. Ob tem voznike prosita za previdnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije.

Župan Občine Dravograd Anton Preksavec in župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen sta si skupaj s pristojnimi službami dopoldne ogledala cestno povezavo med občinama, ki jo je je pred tednom dni zalila voda in zasul plaz.

Odločili so se, da je cesto po čiščenju in pod pogoji previdne in prilagojene vožnje mogoče izjemoma odpreti za promet osebnih vozil, so zapisali na spletni strani Občine Ravne na Koroškem.

"V znak združenja moči in povezanosti med občinama sta se danes na stičišču občin srečala oba župana, ki sta cesto simbolično z rokovanjem tudi uradno otvorila," so zapisali. V teh posebnih okoliščinah je povezava, četudi za silo in začasno urejena, izjemno pomembna, so dodali.

Vse voznike obe občini vljudno prosita za strpnost in dosledno upoštevanje prometne signalizacije. Promet bo na kritičnih območjih potekal izmenično enosmerno, kar je urejeno s semaforji.

Zaradi posledic ujme je bil teden dni zaprt okoli sedemkilometrski odsek ceste, ki je ena od glavnih prometnic na Koroškem. Še vedno pa ostajata zaradi plazu med drugim zaprti cesti, ki povezujeta Poljano in Mežico ter Dravograd in Libeliče.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je zaradi poškodovanega vozišča še vedno popolna zapora na cesti Dravograd - Slovenj Gradec v Otiškem vrhu ter na cesti Črna na Koroškem - Šentvid, ki vodi proti Šoštanju.

Iz Direkcije RS za infrastrukturo so za STA pojasnili, da je na območju porušenega mostu čez Mislinjo v Otiškem vrhu že v teku postavitev začasnega premostitvenega objekta. Direkcija bo na vseh mostovih, ki se nahajajo na glavnih in regionalnih cestah, v najkrajšem možnem času ponovno vzpostavila prevoznost. Način vzpostavitve prometa je odvisen od poškodb na objektu. Na lokacijah, kjer so bili mostovi v celoti uničeni pa bodo postavljeni začasni premostitveni objekti Mabey, so še dodali.