Zaradi prometne nesreče zaprta podravska avtocesta med Gruškovjem in Zaklom proti Mariboru

Ljubljana, 11. avgusta - Podravska avtocesta med Gruškovjem in Zaklom proti Mariboru je zaprta zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj do hrvaške meje. Na prometnoinformacijskem centru priporočajo obvoz po vzporedni cesti in uporabo drugih mejnih prehodov. Vozniki naj ne zapuščajo svojih vozil v zastoju in naj ne zapirajo intervencijske poti, še pozivajo.