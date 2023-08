Mednarodni dan mladih izpostavlja pomen zelenega prehoda

Ljubljana, 12. avgusta - Danes je mednarodni dan mladih. Združeni narodi so leta 1999 ta dan namenili mladim in opozarjanju na njihov položaj, vlogo v družbi, pravice in dolžnosti. Mladi si želijo, da se svet poda na pot zelenega prehoda, ki bo ključnega pomena za odzivanje na svetovno podnebno krizo.