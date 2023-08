Potrošniško razpoloženje v v ZDA začetku avgusta malce slabše

New York, 11. avgusta - Indeks razpoloženja ameriških potrošnikov v gospodarstvo, ki ga izračunava univerza Michigan, je v začetku avgusta nazadoval s končne julijske vrednosti 71,6 na 71,2 točke, vendar ostaja na veliko višji ravni, kot je bil ob istem času lani. Analitiki so po anketi časopisa The Wall Street Journal pričakovali rast indeksa na 71,7 točke.