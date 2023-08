Neznanci skušajo oškodovati tudi prizadete zaradi poplav na območju Kamnika, Medvod in Domžal

Kamnik/Medvode/Domžale, 11. avgusta - Zadnje poplave so v ljubljanski policijski upravi (PU) največ škode povzročile na območju Kamnika, Medvod in Domžal, nekoliko manj pa na območjih Ljubljane, Zasavja in Kočevja. Po poplavah na prizadetih območjih skrbijo predvsem za varnost premoženja občanov. Zaznali so namreč več oseb, ki so jih nameravale dodatno oškodovati, so navedli na PU.

Vse razpoložljive kadre so v prvih dneh usmerili v reševanje ljudi. Na območju Medvod je bilo več primerov, ko je voda dobesedno odnašala ljudi, policisti pa so jih reševali skupaj z drugimi interventnimi službami.

V času po poplavah je njihovo delo medtem povezano predvsem z varnostjo ljudi in premoženja. Tako je šlo na območje Medvod, Kamnika in Domžal več policistov, ki nadzirajo promet in izvajajo ukrepe za varnost premoženja občanov. Na omenjenih območjih so zaznali več oseb, ki so nameravale izkoristiti priložnost in ljudi, prizadete v poplavah, dodatno oškodovati.

Poleg tega so zaznali, da se pojavljajo klici na stacionarne telefone z različnimi izgovori, s katerimi potencialni storilci preverjajo, ali je objekt zapuščen ali ne. Vsi, ki opazijo sumljive ljudi, ki se zadržujejo v teh krajih, naj o tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali pa policiste na terenu. Niso pa zaznali, da bi bilo kaznivih dejanj več kot prej.

Na teren so znova lahko pripeljali konje. Med poplavami so tudi sami spoznali, kako pomembno je hitro ukrepanje. Le na tak način so lahko konje zaščitili pred naraslo Savo. Ob tem pozivajo k solidarnosti do živali, saj jih je v teh dneh veliko ostalo zapuščenih, ujetih in izgubljenih. "Pomagajte tudi njim in o tem obveščajte pristojne službe, ki lahko poskrbijo zanje," so zapisali.

Znova so opozorili, da je veliko cest predvsem na območju Kamnika še vedno težko prevoznih ali nedostopnih. Predvsem to velja za ceste v smeri Velike planine in Kamniške Bistrice, kamor še vedno skuša priti veliko turistov, ki ne upoštevajo cestne signalizacije. Več lokalnih cest je zaprtih in neprevoznih. V Medvodah je most čez Soro pri Seškovi cesti še vedno zaprt, prav tako tudi podvoz Medvode-Goričane.

Za zagotavljane varnosti so aktivirali več rezervnih policistov. Glede na to lahko še naprej nemoteno opravljajo interventne in druge naloge za zagotavljanje varnosti tudi tam, kjer ni bilo poplav.