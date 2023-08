Newyorške borze dan začele s padci

New York, 11. avgusta - Osrednji indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja beležili padce. Kljub temu, da so v četrtek objavljeni podatki o inflaciji v ZDA pokazali, da se je ta dvignila manj, kot je bilo pričakovano, vlagatelje še naprej skrbi, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve do konca leta ponovno zvišala obrestne mere.