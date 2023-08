Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije poziva k ukrepanju v izogib vojnemu dobičkarstvu pri sanaciji prizadetih krajev

Ljubljana, 11. avgusta - Nujno je, da se ustavijo postopki sprejemanja zakonskih in podzakonskih predpisov, ki bi vplivali na večanje stroškov izvajanja zakonskih nalog občin, so na današnji seji predsedstva opozorili predstavniki Skupnosti občin Slovenije (SOS). Opozorili so tudi na pomembnost ukrepanja v izogib vojnemu dobičkarstvu pri sanaciji prizadetih občin.

Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije (SOS) je na današnji spletni seji razpravljalo o potrebnih ukrepih občin in države za prilagajanje in pomoč občinam zaradi vremenskih ujm. Med drugim so izpostavili nujnost medsebojne pomoči med občinami in govorili o možnostih pomoči občin, ki niso bile prizadete v zadnjih ujmah. Slednje bi skladno s svojimi zmožnostmi lahko nakazale finančna sredstva prizadetim občinam oziroma bi ponudile svojo strokovno pomoč v obliki kadra, dela, materiala ali strojev, so po seji sporočili iz skupnosti.

Kot so sporočili po seji, v zvezi z zadnjimi vremenskimi ujmami poteka veliko aktivnosti, se pa pojavljajo tudi mnogi izzivi. Težava je predvsem koordinacija vseh potreb in aktivnosti, so se strinjali na seji.

Po oceni predsedstva SOS je ključna pomoč pri popisu škode, zato bodo izvedli povpraševanje med občinami o razpoložljivosti zaposlenih na občinskih upravah, ki bi lahko pomagali ocenjevati škodo na terenu in podatke vnašali v aplikacijo Ajda.

Strinjali so se tudi, da je treba v izogib vojnemu dobičkarstvu določiti najvišje dovoljene cene za izvajanje storitev, ki so pomembne za sanacije v prizadetih občinah, kot so izgradnja nove infrastrukture, urejanje vodotokov in drugo.

Župani in županje predsedstva so poročali tudi o stanju na terenu. Izpostavili so, da je zaradi velikih količin naplavin nujna informacija države o lokacijah, kam se le te lahko odlaga. Težave, so dodali, se pojavljajo tudi zaradi preoblikovanja rečnih strug. Po mnenju županov bo treba nadomestiti zemljišča, ki so bila uničena in niso več primerna za sanacijo in gradnjo, sistemsko urediti upravljanje z gozdovi in vodotoki ter sanirati plazove. Primanjkuje tudi strokovnega kadra, so med drugim izpostavili v sporočilu.