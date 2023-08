Ljubljanska borza: SBI TOP izgubil skoraj odstotek

Ljubljana, 11. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je ob izgubi 0,92 odstotka danes ustavil pri 1222,16 točke. Pocenile so se delnice Petrola, Luke Koper, NLB, Zavarovalnice Triglav in Save Re. Borzni posredniki so opravili za 1,59 milijona evrov prometa. Najbolj prometne delnice Krke so pridobile skoraj pol odstotka.