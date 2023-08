Grčija brez prvega zvezdnika Antetokounmpa na SP

Atene, 11. avgusta - Košarkarska reprezentanca Grčije bo na bližnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonski in Indoneziji igrala brez prvega zvezdnika in kapetana Giannisa Antetokounmpa. Ta je na Instagramu danes sporočil, da še ni povsem nared in je prisiljen izpustiti SP, ki se bo začelo 25. avgusta.