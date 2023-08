Tožilstvo BiH vložilo obtožnico proti Dodiku, grozi mu do pet let zapora

Sarajevo, 11. avgusta - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes vložilo obtožnico proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zapora. Enako obtožnico je vložilo tudi proti direktorju uradnega lista Republike Srbske Milošu Lukiću.