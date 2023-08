Na čelo uprave za varno hrano kot v. d. Vida Znoj

Ljubljana, 11. avgusta - Vlada je danes razrešila vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Janeza Posedija, ki je podal odstopno izjavo, in za novo vršilko dolžnosti imenovala Vido Znoj. Položaj bo nastopila v sredo, in sicer do imenovanja novega generalnega direktorja uprave, vendar največ za šest mesecev.