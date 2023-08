Ministrstvo poziva k ločenemu zbiranju gradbenih odpadkov

Ljubljana, 11. avgusta - Na poplavljenih območjih začenjajo nastajati tudi večje količine gradbenih odpadkov, ki jih je treba zbirati ločeno, so poudarili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Občine so pozvali, naj zagotovijo začasne odlagalne površine, od koder bodo pristojni odpadke nato odpeljali v predelovalne obrate.

Kot so danes sporočili z ministrstva, je za zagotavljanje ustrezne predelave ločeno zbiranje gradbenih odpadkov bistvenega pomena. Javne službe zato prosijo, da skupaj z izvajalci zagotovijo čim bolj jasna navodila občanom, da gre za površine, kjer lahko oddajo nenevarne gradbene odpadke.

Mednje med drugim sodijo beton, opeka, ploščice in keramika ali njihove mešanice, bitumenske mešanice, ki ne vsebujejo premogovega katrana, zemljina in kamenje, ki ne vsebujeta nevarnih snovi, izkopani material brez nevarnih snovi ter tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki prav tako ne vsebuje nevarnih snovi.

Nenevarni gradbeni odpadki so tudi gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi, ter mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki ne vsebujejo živega srebra, PCB ali drugih nevarnih snovi.

"Ministrstvo se zaveda, da bo v dani situaciji nastala večja količina gradbenih odpadkov kot običajno, zato preučuje možnosti oziroma išče rešitve in se dogovarja z ustreznimi predelovalci gradbenih odpadkov za njihov prevzem in nadaljnjo obdelavo skladno s predpisi," so dodali.

Ustrezno odlaganje je nujno tudi za vse ostale odpadke, so na ministrstvu poudarili v četrtek. Občani naj jih odlagajo le na za ta namen posebej določenih mestih, nato pa jih je treba čim prej odpeljati v zbirne centre, da ne bi prišlo do onesnaženja okolja, je povedal minister Bojan Kumer.