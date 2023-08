Moški v BiH ubil najmanj tri ljudi in delil posnetek umora na spletu

Sarajevo, 11. avgusta - Policija v Bosni in Hercegovini išče moškega, ki je v Gradačcu na severovzhodu države ubil najmanj tri ljudi in jih več ranil, so za sarajevski portal Klix potrdili s tožilstva BiH. Ena od smrtnih žrtev je bila njegova žena, umor pa je prenašal v živo preko spleta. Storilec je kasneje storil samomor.