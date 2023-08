Na Prevaljah začeli postavljati most, kmalu odprtje ceste med Dravogradom in Ravnami

Prevalje/Dravograd/Črna na Koroškem, 11. avgusta - Na Prevaljah so danes s podporo nemških prostovoljcev začeli postavljati montažni most čez reko Mežo na cesti, ki vodi proti Lešam. Popoldne pa je predvideno odprtje teden dni zaprte ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem. Številne ceste na Koroškem so sicer zaradi plazov in posledic poplav še vedno neprevozne, se pa položaj izboljšuje.

Na Prevaljah, kjer je narasla reka Meža pred tednom dni uničila ali poškodovala vse mostove, so v lastni organizaciji v torek že postavili most čez Mežo za pešce. Ponoči pa je k njim prispelo več nemških kamionov z elementi za postavitev montažnega mostu čez reko na cesti, ki vodi proti Lešam. Postavili ga bodo pripadniki Zvezne agencije za tehnično pomoč (THW), ki jih je za odpravo posledic poplav v Slovenijo napotila Nemčija v okviru mehanizma civilne zaščite EU.

Dopoldne so pristojne službe opravile pregled ceste med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, ki jo je je pred tednom dni zalila voda in zasul plaz, in ugotovile, da jo lahko odprejo za promet. Kot je za STA povedal vodja poslovne enote celjskega podjetja Voc za Koroško Aleksander Celan, je predvideno odprtje ceste s polovičnimi zaporami med 16. in 17. uro. "Potrebnega je še nekaj čiščenja, postaviti moramo še nekaj zavarovanj," je dejal.

Zaprt je bili okoli sedemkilometrski odsek ceste, ki je ena od glavnih prometnic na Koroškem. Še vedno pa ostajata zaradi plazu med drugim zaprti cesti, ki povezujeta Poljano in Mežico ter Dravograd in Libeliče.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je zaradi poškodovanega vozišča še vedno popolna zapora na cesti Dravograd - Trbonje pri Trbonjah, na cesti Dravograd - Slovenj Gradec v Otiškem vrhu ter na cesti Črna na Koroškem - Šentvid, ki vodi proti Šoštanju.

Montažni most v Mežici, ki ga postavlja Slovenska vojska, bo predvidoma postavljen do ponedeljka, je za STA povedal direktor mežiške občinske uprave Blaž Šaloven. Pri odpravljanju posledic ujme v Mežici pomaga okoli 200 vojakov.

Montažni most pričakujejo tudi v Dravogradu. Kot je sporočil dravograjski župan Anton Preksavec, so v četrtek opravili pregled lokacije postavitve montažnega mostu čez Mežo pri Korošici. "Ugotovljeno je, da je razpon prevelik, zato se bo montažni most postavil na mestu porušenega čez reko Mislinjo pri nekdanji tekstilni tovarni v Otiškem Vrhu," je zapisal na družbenem omrežju Facebook.

"Po izjavah vojske se most lahko postavi v tednu dni, zato smo urgirali na ustrezne organe, da se nemudoma izda dovoljenje za postavitev. Od tega mostu je nenazadnje odvisen velik del koroškega gospodarstva," je dodal in spomnil, da do postavitve omenjenega mostu ostaja v veljavi obvoznica Monter - Korošica z omejitvijo 7,5 tone.

Med prostovoljci, ki pomagajo pri odpravljanju posledic ujme na Koroškem, so tudi študenti. Kot so danes sporočili iz Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM), se skupina več kot 20 študentov in drugih prostovoljcev odpravlja v Črno na Koroškem in bo tam ostala najmanj do nedelje, po potrebi tudi dlje. Prenočili bodo v Taborniškem domu, ki ga bodo prej še očistili, poskrbeli pa so tudi za samooskrbo. S seboj bodo na Koroško prepeljali tudi 250 kosov orodja, delovne in zaščitne opreme ter več kot tono živil, ki so jih zagotovili s sredstvi ŠOUM, na pomoč pri zbiranju pa so priskočila tudi številna podjetja in posamezniki.