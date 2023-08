Na najbolj prizadetih območjih bo od sobote veljal poseben režim za dostop prostovoljcev

Ljubljana, 11. avgusta - Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je z odredbo določil, da za območje Črne na Koroškem, Mežice, Solčave, Luč in Mozirja od sobote do preklica zaradi varnosti velja poseben režim za dostop prostovoljcev. Izdal je tudi odredbo, da bo v ponedeljek delovala vsa kritična infrastruktura, je pojasnil na današnji novinarski konferenci.

Stanje na prizadetih območjih se počasi izboljšuje, je pojasnil Šestan. "Nikakor pa ne morem reči, da se normalizira," je dodal. Nekatera območja so še vedno pod velikimi nanosi naplavin, ki se sicer pospešeno čistijo. "Še enkrat zahvala za vse, ki ponujajo pomoč, ampak vsi naenkrat ne moremo pomagati, dajmo se tega zavedati," poziva Šestan.

Zato je za omenjenih pet območij, kjer so razmere na terenu še vedno nevarne, v intervencijah pa sodeluje tudi težka mehanizacija, izdal odredbo o posebnem režimu za dostop prostovoljcev. "Da ne bomo koga izpostavili tem nevarnostim po nepotrebnem, je seveda tam treba imeti določen red, treba je imeti tudi optimalno število ljudi, nikakor ne preveliko," je pojasnil.

Policija, gasilci in civilna zaščita bodo postavili kontrolne točke za prostovoljce pred vstopom v ta območja. V primeru presežka prostovoljcev v naštetih občinah, jih bodo preusmerili na druga območja.

Prostovoljci naj se prehodno dogovorijo z občino tudi na vseh drugih območjih, svetuje. Zaželeno pa je, da se prostovoljci za pomoč prijavijo preko aplikacije Poplave2023. Priporočilo velja tudi za druga območja. Z organizirano pomočjo bo ta namreč bolj ustrezna, je pojasnil Šestan.

Danes je podpisal tudi odredbo, da bo v ponedeljek, na dan solidarnosti, delovala vsa kritična infrastruktura, ki je določena z zakonom: sektorji energetike, prometa, prehrane, preskrbe s pitno vodo, financ, zdravstva, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov.

Poleg tega pa je Šestan z odredbo določil, da so to še zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih, zaposleni v centrih za socialno delo, zaposleni na področju veterine in v zavarovalnicah. "Zavarovalnice imajo zdaj obilico dela, prepričan sem, da bodo to izkoristili kot delovni dan in ocenjevali škodo pri zavarovancih, da bodo ti čim prej dobili povrnjeno škodo," je dejal. Ta odredba velja v ponedeljek, 14. avgusta.

Prosil je tudi, naj se ustavijo donacije prehrambenih artiklov, saj jih nimajo kje skladiščiti. Donacije so po besedah Šestana tako številne, da bo marsikateremu artiklu pretekel rok in jih bodo primorani uničiti, "kar je škoda za vse". "Donirajte to Karitasu, Rdečemu križu, kakšni drugi humanitarni organizaciji, ali pa počakajte, priložnost bo zagotovo še, da bomo ljudem to lahko poslali," je še dodal.