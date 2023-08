Ob Kolpi poskusni brezplačni prevoz kopalcev

Vinica, 12. avgusta - Turistično društvo Damelj in Krajinski park Kolpa bosta za obiskovalce naravnega kopališča Damelj - Žagarjev mlin v ponedeljek in torek organizirala brezplačni prevoz od urejenega parkirišča pred vasjo do Kolpe in nazaj. Storitev je poskusna, želijo pa jo uveljaviti kot stalno, s čimer bi obrečni prostor razbremenili avtomobilov.