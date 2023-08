Ob mednarodnem dnevu mladih pozivi k prepoznavi posledic prekarizacije dela mladih

Ljubljana, 11. avgusta - Ob letošnjem mednarodnem dnevu mladih v Sindikatu Mladi plus pozivajo pristojne, še posebej ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da prepoznajo široke posledice prekarizacije dela in drugih težav, s katerimi se mladi danes soočajo, so sporočili iz sindikata.