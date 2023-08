Sindikat za krajevno omejitev možnosti odprtih trgovin ob nedeljah in praznikih

Ljubljana, 11. avgusta - Sindikat delavcev trgovine vlado poziva, naj krajevno in časovno omeji možnost odprtja prodajaln ob nedeljah in praznikih po uničujočih poplavah. Dobronamerni ukrepi se prepogosto izrabljajo, kar so storili tudi nekateri trgovci, ki bodo trgovine odprli tudi na neprizadetih območjih, so zapisali v sindikatu.