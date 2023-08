V ruskem napadu na hotel v Zaporožju ena smrtna žrtev

Zaporožje/Kijev/Moskva, 11. avgusta - V ruskem napadu na civilno stavbo v mestu Zaporožje je bil v četrtek ubit najmanj en človek, 14 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Šlo naj bi za hotel Reikartz, ki ga je pogosto uporabljalo tudi osebje Združenih narodov za pomoč žrtvam vojne. ZN so napad obsodili, Moskva pa trdi, da so rakete zadele oporišče tujih plačancev.