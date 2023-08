Velenjska občina s pozivom za pomoč prizadetim v poplavah in skrbi za svojo varnost

Velenje, 11. avgusta - Mestna občina Velenje poziva, naj ob pomoči prizadetim poskrbimo tudi za svojo varnost. Civilna zaščita zaradi varnosti prostovoljcev poziva in prosi naj se prijavijo v aplikacijo Poplave 2023, sicer prostovoljna pomoč ne bo možna. Na dan solidarnosti, 14. avgusta, bodo nudili nujno varstvo v enoti Tinkara Vrtca Velenje, so dodali.

Staršem otrok, ki bodo zaradi izrednih razmer potrebovali varstvo, bodo omogočili dopoldansko varstvo otok. Izmenskega varstva na ta dan ne bodo izvajali, sporočajo z občine.

Področja, ki so bila prizadeta, so zaradi razmočenega terena, plazišč in deroče vode nevarna, opozarjajo. Vse intervencije bodo tako usmerjene in koordinirane, zato pozivajo vse, ki bi želeli sodelovati, da se prijavijo v aplikacijo Poplave 2023, sicer na terenu ne bodo mogli pomagati. Prav tako morajo prejeti delovni nalog za ponujeno pomoč, na katerem so navedeni podatki kdaj in kje pomagati ter kontakt osebe, ki bo usklajevala delo.

Elektro Celje poziva prebivalce na poškodovanih področjih, da se ne približujejo električnim vodom, ker so v obratovanju. Prav tako opozarjajo vse, ki izvajajo kakršnakoli zemeljska dela na področjih kjer potekajo električni vodi, da o tem obvestijo pristojno nadzorništvo Elektra Celje. Pripravljeni so tudi predstaviti trase vodov, da ne bi prihajalo do dodatnih nepotrebnih poškodb oz. nesreč.

Vse občane, ki pomagajo pri sanaciji posledic ujme, na velenjski občini pozivajo, da uporabljajo zaščitna sredstva in tako skrbijo tudi za svoje zdravje. Pri delu naj uporabljajo rokavice, pri prašenju suhega mulja zaščitne maske, naj si umivajo roke in tako zagotavljajo najvišjo možno stopnjo higiene, saj je pri tovrstnih opravilih povečano zdravstveno tveganje, opozarjajo.

Če prebivalci opazijo uhajanje oziroma odtekanje kakšnih snovi v okolje, naj o tem kar najhitreje obvestijo center za obveščanje na številki 112. S tem se bodo zagotavljali osnovnih pogoji za življenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Velenjska enota Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, prizadetim v ujmi sporoča, da se lahko na njih obrnejo za informacije o možnih oblikah pomoči. Med drugim lahko materialno ogroženi posamezniki in družine, ki ne razpolagajo z lastnimi sredstvi za kritje stroškov, nastalih zaradi višje sile, uveljavljajo pravico do izredne denarne socialne pomoči. Pomoč se lahko dodeli za urejanje osnovnih bivanjskih razmer.

Tudi zaposleni v občinski upravi Mestne občine Velenje in javnih zavodih se bodo v ponedeljek organizirano odpravili na najbolj prizadeta območja in pomagali pomoči potrebnim. Organizirali so tudi več akcij zbiranja pomoči.