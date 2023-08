Na pomoč po poplavah tudi mladi okoljski aktivisti iz tujine

Ljubljana, 11. avgusta - V Slovenijo je na pomoč pri sanaciji posledic poplav prispela tudi skupina mladih okoljskih aktivistov iz tujine, med drugim Nemčije, Avstrije in Hrvaške. Kot so dejali na današnji novinarski konferenci v Ljubljani, so poplave v Sloveniji posledica neukrepanja celotne evropske politike, ki ga v večji meri občutijo države na robu EU.