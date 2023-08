V Dartfordu odkrili spomenik Micku Jaggerju in Keithu Richardsu

London, 14. avgusta - Glasbenika Micka Jaggerja in Keitha Richardsa so v njunem rojstnem mestu Dartford počastili s parom kipov, ki so ju odkrili v čast njunih dosežkov s skupino The Rolling Stones. Bronasti skulpturi, poimenovani The Glimmer Twins, prikazujeta, kako frontman Jagger sredi giba poje v mikrofon, Richards pa igra na kitaro.