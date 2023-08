RKS za prizadete v poplavah zbral več kot milijon evrov

Ljubljana, 11. avgusta - Rdeči križ Slovenije (RKS) je za prizadete v zadnjih poplavah prek bančnih transakcij fizičnih oseb in gospodarskih družb ter s sms-donacijami do zdaj zbral več kot milijon evrov. Po 100.000 evrov sta prispevali skupina Supernova in Delavska hranilnica, so povedali za STA.