MZEZ zaradi požarov odsvetuje potovanja na havajska otoka Maui in Veliki otok

Ljubljana/Honolulu, 11. avgusta - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je danes zaradi uničujočih požarov, ki so terjali 55 smrtnih žrtev, odsvetovalo vsa nenujna potovanja na havajska otoka Maui in Veliki otok. Tistim, ki se nahajajo na ogroženih območjih pa svetuje, naj to sporočijo slovenskemu veleposlaništvu v ZDA in sledijo navodilom lokalnih oblasti.