Minister Jevšek evropski komisarki za kohezijo predstavil dosedanje ukrepe za pomoč po poplavah

Ljubljana, 11. avgusta - Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek se je danes z evropsko komisarko za kohezijo in reforme Eliso Ferreira po telefonu pogovarjal o razsežnostih posledic poplav, ki so prizadele Slovenijo. Predstavil ji je dosedanje ukrepe vlade za pomoč ljudem in gospodarstvu ter se ji zahvalil za hiter odziv Evropske komisije in članic EU.