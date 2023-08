Roche Slovenija bo prizadetim v poplavah doniral 100.000 evrov

Ljubljana, 11. avgusta - V farmacevtski družbi Roche bodo donirali 100.000 evrov na posebno proračunsko postavko ministrstva za finance, na kateri se zbirajo sredstva za obnovo prizadetih območij in podporo tistim, ki so v poplavah izgubili svoje domove in premoženje. V družbi namreč verjamejo v moč skupnosti in medsebojno podporo, so sporočili.

V družbi na ta način izražajo svojo solidarnost in sočutje ob izredno obsežnih poplavah katastrofalnih razsežnosti, ki so prizadele Slovenijo, so zapisali.

Moč skupnosti in medsebojna podpora je dokaz značaja Slovencev, ki znamo stopiti skupaj v v najtežjih izzivih in izkazati pregovorno solidarnost. "Ponosni smo na svoje zaposlene, ki tudi pomagajo po svojih močeh v svojih lokalnih okoljih, družinam, prijateljem, vsem pomoči potrebnim," so zapisali.

Slovenijo je v minulih dneh prizadela najhujša naravna nesreča v zgodovini samostojne države. Obsežne padavine so povzročile poplave in sprožile plazove, ki so opustošili dve tretjini države. Odtekla voda za sabo pušča porušene ceste, mostove, komunalno infrastrukturo, številni so ostali brez domov. Prizadetim v ujmi in po njej pomagajo tako v civilni zaščiti kot gasilci in prostovoljci, pomoč zbirajo humanitarne organizacije, prišla pa je tudi iz tujine.