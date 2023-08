Pogrešajo 15-letnega Aleša Juršiča iz Kranja

Radovljica, 11. avgusta - Policiste so v četrtek nekaj pred 17. uro obvestili, da je pogrešan 15-letni Aleš Juršič iz Kranja. Nazadnje so ga videli tega dne okoli 16.45 na Triglavski v Radovljici. Visok je približno 173 centimetrov, vitke postave in kratko postriženih svetlo rjavih las. Na sebi je imel kratke hlače in majico s kratkimi rokavi in modrim odtenkom na ramenih.